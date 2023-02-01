مكتب السنيورة: كل ما ذكرته هذه الجريدة لا اساس له من الصحة

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة ما يلي:

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"نشرت جريدة الاخبار في عددها الصادر اليوم اكثر من خبر يستهدف الرئيس فؤاد السنيورة وفي اكثر من مكان.لذلك يود المكتب الاعلامي ان يوضح ان كل ما ذكرته الجريدة المشار اليها عن الرئيس السنيورة اليوم لا اساس له من الصحة، ومن نسج خيال جموح". (الوكالة الوطنية)