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لبنان

مكتب السنيورة: كل ما ذكرته هذه الجريدة لا اساس له من الصحة

Lebanon 24
01-02-2023 | 06:10
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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة ما يلي:
 
 
"نشرت جريدة الاخبار في عددها الصادر اليوم اكثر من خبر يستهدف الرئيس فؤاد السنيورة  وفي اكثر من مكان.
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لذلك يود المكتب الاعلامي ان يوضح ان كل ما ذكرته الجريدة المشار اليها عن الرئيس السنيورة اليوم لا اساس له من الصحة، ومن نسج خيال جموح". (الوكالة الوطنية)

 
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