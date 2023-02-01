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لبنان
بسبب العاصفة... ما هي الطرقات الجبليّة المقطوعة؟
Lebanon 24
01-02-2023
|
06:34
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا - الارز
معاصر الشوف - كفريا
كفرذبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سير الضنية
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الهرمل - اليمونة
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