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لبنان

بسبب العاصفة... ما هي الطرقات الجبليّة المقطوعة؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 06:34
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
 
عيناتا - الارز
معاصر الشوف - كفريا
كفرذبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سير الضنية
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الهرمل - اليمونة
 
 
 
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طرقات

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