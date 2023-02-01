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لبنان

تشييع الاعلامي عمر قدور في طرابلس

Lebanon 24
01-02-2023 | 06:38
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شيّعت مدينة طرابلس والجسم الاعلامي في الشمال الاعلامي الزميل عمر قدور في مأتم مهيب شارك فيه ممثل وزير الاعلام المهندس زياد المكاري الزميل عبدالكريم فياض،  الاعلامي بلال حجازي ممثلا مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وفد من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلا النائب طه ناجي، نائب نقيب المحررين في لبنان الزميل غسان ريفي ممثلا نقابة المحررين، الزميل نصري الرز ممثلا نقيب المصورين علي علوش، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والنقابية وحشد من الزملاء الاعلاميين.
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وقد صلي على جثمان الاعلامي قدور في جامع محمود بك في التبانة في طرابلس ووري الثرى في مدافن العائلة في التبانة، ثم تقبلت عائلته الى جانب زملائه التعازي.

لبنان

تعازي ووفيات

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