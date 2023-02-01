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لبنان

نقابة المعلمين استنكرت رسما كاريكاتورياً طالهم: ألهذا الدرك قد وصلنا؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 06:21
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استنكرت نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمه محفوض "الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته صحيفة الجمهورية في عددها الصادر صباح اليوم".
 
 
وفي بيان لها، طلبت النقابة من الصحيفة "نشر توضيح واعتذار من المعلمين الذين يكافحون ويناضلون من أجل الصمود، وقد أقدموا على الإضراب التحذيري نيابة عن الشعب اللبناني بأكمله الذي يئن تحت وطأة الفقر والجوع وضيق الحال".
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وسألت: "هل يقبل المعنيون في الصحيفة وصف معلمي أبنائهم بهذه الطريقة؟ هل يرضون بهذا التشبيه لمن يضحي بمعيشته ومعيشة أبنائه من أجل تعليم طلاب لبنان؟ ألهذا الدرك قد وصلنا؟".
 
وتوجهت النقابة الى المعنيين بالقول: "على الرغم من الواقع المرير، لا نزال نتمسّك بكرامتنا وكرامة معلمينا ونرفض الانزلاق نحو توصيفات وتشبيهات مهينة لكرامة الإنسان ونستغل الفرصة للمطالبة بتحسين ظروف العيش حفاظًا على هذه المهنة وعلى صورة المعلم".
 
 
وأكدت أن "المعلمين هم أشرف وأكبر من أن يمسّ كرامتهم أو صورتهم رسم كاريكاتوري أو ظرف آني مهما كان صعبًا وكرامتهم من كرامة الإدارات والأهل والطلاب، ونحن وإياهم وكل الشعب اللبناني في خندق واحد".
 
 
وفي السياق، اشارت لجنة متعاقدي الثانوي والاستاذة المتعاقدين في الاساسي الرسمي الى "انه رغم مرارة الواقع وقسوة الزمن على معلم الأجيال، تأتيك الأيادي السود لتكتب وترسم صورة لرسول العلم تشوه التعب والجهد الذي بذله صانع الوطن وصانع المسيرة".
 
 
وأضافت في بيان: "إننا كلجنة متعاقدي الثانوي ولجنة متعاقدي الأساسي نشجب العمل المسيىء الذي تعرض له المعلم على يد صحافي قرر أن يرسم صورة ضالة، وندعو وزارة التربية لرفع دعوة على الصحيفة وطلب الاعتذار". (الوكالة الوطنية)

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