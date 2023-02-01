Advertisement

لبنان

حميه: وزارة الاشغال منبر للتلاقي والحوار مع كل الدول العربية دون استثناء

Lebanon 24
01-02-2023 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1034386-638108564628807036.jpg
Doc-P-1034386-638108564628807036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا، لنقابات اصحاب الشاحنات المبردة والعادية العاملة بالترانزيت والعاملة داخل وخارج لبنان، ونقابة وسطاء النقل، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، وتم البحث في كيفية تعزيز وتحصين عمل هذه القطاعات لما يعود بالنفع على مجمل الاقتصاد الوطني.
Advertisement

وقال حميه:" اجرينا جولة افق عامة مع النقابات حول المعاناة التي يعاني منها اصحاب الشاحنات المختلفة، خصوصاً العاملة بالترانزيت عبر البر الى الدول العربية او عبر البحر من مرفأ طرابلس من خلال العبارات الى تركيا وغيرها من الدول".
 
 
وأضاف: "نحن نقوم بقراءة موضوعية للهواجس التي يعاني منها هذا القطاع"، معتبرا أن "الهدف من ذلك يكمن في توفير فرص عمل افضل لمالكي الشاحنات اللبنانية بعد ان تبين لنا وجود منافسة قوية للشاحنات غير اللبنانية".

واكد ان" الخطوة هذه تهدف لإيجاد قواسم مشتركة حفاظاً على مصالح الجميع لإعادة التوازن للمنافسة تحفظ حقوق الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية ايضا".

وتابع:" تم تشكيل لجنة مشتركة بين المديرية العامة للنقل البري والبحري والنقابات لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في مبنى المديرية، لوضع تقرير  كامل عن واقع القطاع والسبل الواجب على الوزارة القيام بها لتفعيل عمله وتعزيز المزايا التنافسية له"، مشيرا الى أنه" لن يصدر اي قرار لموازنة العام 2023 ولا اي توصيات للإدارات الأخرى المعنية، دون الاخذ بالإعتبار اراء النقابات المعنية بمتابعة اوضاع مالكي الشاحنات".

وشدد حميه على ان "الوزارة ليست منبراً لتوجيه الرسائل السياسية لدول الجوار، لا بل  منبر للتلاقي والحوار مع الدول العربية كافة دون استثناء".

بدوره شكر القسيس للوزير حميه "اهتمامه لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وادراكه لكل تفاصيله"، لافتاً الى ان النقابات "ستقوم بوضع مقترحاتها، التي سترفع لاحقاً الى الوزير لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:10 | 2023-02-01
04:30 | 2023-02-01
06:30 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
09:59 | 2023-02-01
09:54 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website