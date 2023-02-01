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لبنان
أبي رميا بحث مع علوي آخر التطورات
Lebanon 24
01-02-2023
|
06:58
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استقبل سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية. (الوكالة الوطنية)
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