أبي رميا بحث مع علوي آخر التطورات

استقبل سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية. (الوكالة الوطنية)

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