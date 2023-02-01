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لبنان

محفوض اطلع تيمور جنبلاط على تحركات النقابة

Lebanon 24
01-02-2023 | 07:21
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زار وفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة نعمه محفوض ضمن جولاته على المراجع السياسية، رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، ووضعه في أجواء تحركات النقابة، لا سيما أجواء إضراب اليوم في كل المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في رسالة إلى المؤسسات الخاصة عن وجع المعلمين ومعاناتهم في ظل هذه الظروف الخاصة.
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ووبحسب بيان النقابة، أبلغ محفوض جنبلاط أن النقابة "حريصة على العام الدراسي لكنّ المعلمين أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم في ظل استمرار الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وما يرافقه من ارتفاع لأسعار السلع الأساسية وخصوصا البنزين والدواء".
 
 
كما وضعه في أجواء "الاتفاق الذي تطالب النقابة بتنفيذه مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وينص على ضرب الرواتب بثلاثة اضعاف وزيادة بدلات النقل وإعطاء المعلم مساعدة بالدولار".
 
 
وشرح محفوض لجنبلاط "أوضاع المتقاعدين والحاجة إلى زيادة رواتبهم بعد إيجاد مصادر تمويل لصندوق التعويضات"، وأعلمه بوجود "اقتراحي قانونين في مجلس النواب، الأول عن وحدة التشريع وضرب رواتب المعلمين ثلاثة أضعاف، على أن تدخل في أساس الراتب وخصوصا بعد حصول العمال وفقا لقرار وزير المالية بناء على لجنة المؤشر على زيادات بلغ بموجبها راتب العامل في حده الأدنى ٤ ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية، إلى جانب تمويل صندوق التقاعد".
 
وأبدى جنبلاط دعمه لمطالب المعلمين في هذه الظروف التي يعاني فيها الجميع جراء انهيار مختلف المؤسسات.
 
 
كما أبدى تأييده لاقتراحي القانونين في مجلس النواب. (الوكالة الوطنية)
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