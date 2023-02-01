المطران عوده بحث وسفير باكستان في العلاقات الثنائية

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده سفير باكستان سلمان أطهر.

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وبعد اللقاء، قال أطهر:"اليوم كان لي لقاء مثمر مع سيادة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده وقد تباحثنا في العلاقات الثنائية بين لبنان وباكستان".

وأضاف: "هذان البلدان تربطهما علاقات صداقة وأخوّة وقد بحثنا في كيفية تمتين العلاقة بينهما".

وبحث عوده وأطهر في كيفية نشر التفاهم بين مختلف الأديان في العالم من أجل نشر السلام الشامل والازدهار.