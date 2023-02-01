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لبنان

الموت يخطف شاباً لبنانيّاً في أميركا

Lebanon 24
01-02-2023 | 07:31
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توفي إبن بلدة برعشيت الجنوبية، الشاب وسام الهادي البالغ من العمر 34 عاما، في ديربورن - ميشيعان، بعد دخوله في غيبوبة بسبب حادث سير مروّع تعرّض له في شهر آب الماضي.
 
 
 
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حادث سير

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