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لبنان

تحذير للمواطنين.. لا تقتربوا من الكورنيش البحري!

Lebanon 24
01-02-2023 | 07:33
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بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان، والذي يحمل معه أمطاراً غزيرة تترافق مع رياحٍ  قوية قد تصل الى سرعتها الى 85 كلم في الساعة وتشكل خطراً على السلامة العامة، طلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من "المواطنين الكرام التقيد بالارشادات الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة، وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري للعاصمة بيروت، أو محاولة الاقتراب من الشواطئ والممرات المؤدية اليها على طول امتدادها مع حدود مدينة بيروت ، وذلك بسبب ارتفاع موج البحر جراء العاصفة، وحفاظا على سلامتهم".
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.كما قام فوج حرس مدينة بيروت بتكليف من محافظ بيروت، باخلاء الكورنيش البحري من الرواد والمارة حفاظاً على سلامتهم
 
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