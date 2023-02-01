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لبنان

فرنجيه تفقد ورشة تركيب الاطراف الاصطناعية المقدمة من الهند

Lebanon 24
01-02-2023 | 07:41
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زار النائب طوني فرنجيه يرافقه المحامي أنطوان فنيانوس، "مخيم جايبور" لتركيب الأطراف الصناعية في مستشفى" رفيق الحريري الجامعي" الذي تم افتتاحه بهبة كريمة من دولة الهند ضمن إطار برنامج "الهند من أجل الإنسانية".
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وفي مستهل الزيارة، استقبل القائم باعمال السفارة الهندية في لبنان سانديب غروفر، ومسؤولة القسم التجاري في السفارة الهندية رنا زيتوني، النائب فرنجيه وقدما له شرحاً مفصلا ًعن المشروع واهدافه ومختلف المراحل التي مرّ فيها حتى الساعة.

كما التقى فرنجيه مجموعة من الأطباء الهنود الذين يقومون بالاشراف على الحملة وعلى الطرق المتبعة في تركيب الأطراف الصناعية.

وخلال الجولة، عبّر فرنجيه عن شكره لدولة الهند "التي تثبت يوماً بعد يوم ريادتها العلمية ومحافظتها على القيم الانسانية والاخلاقية "، معتبراً ان "الحملة التي يشهدها (مستشفى رفيق الحريري الجامعي) والتي تطال مختلف المناطق اللبنانية تاتي في ظل الأزمة التي يعيشها اللبنانيون، فتسعى لتأمين المساعدة اللازمة لمجموعة من ذوي الارادة الصلبة، كما ان عبر هذه الحملة تؤكد الهند مرة جديدة عمق العلاقات التي تجمعها في لبنان".
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