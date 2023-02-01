توقيف عصابة تهاجم البيوت بقوة السلاح

تمكنت دورية من فرع مخابرات القاع، من توقيف عصابة كانت تهاجم البيوت بقوة السلاح في بلدة القاع بهدف السرقة، كما كانت هاجمت منزلا على الحدود اللبنانية - السورية في سهل القاع، وسلبت سيارات بعض المارين وأموالهم ومصاغهم، وأثارت الرعب بين الأهالي الذين عملوا على امنهم الذاتي وحراسة منازلهم والحفاظ على مقتنياتهم. (الوكالة الوطنية)

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