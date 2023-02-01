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لبنان

توقيف عصابة تهاجم البيوت بقوة السلاح

Lebanon 24
01-02-2023 | 07:51
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تمكنت دورية من فرع مخابرات القاع، من توقيف عصابة كانت تهاجم البيوت بقوة السلاح في بلدة القاع بهدف السرقة، كما كانت هاجمت منزلا على الحدود اللبنانية - السورية في سهل القاع، وسلبت سيارات بعض المارين وأموالهم ومصاغهم، وأثارت الرعب بين الأهالي الذين عملوا على امنهم الذاتي وحراسة منازلهم والحفاظ على مقتنياتهم. (الوكالة الوطنية)
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