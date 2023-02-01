موسى التقى وفداً من الوكالة الدولية لحقوق الانسان وبحث معه في أفق التعاون

إستقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور ميشال موسى، في مكتبه في المجلس قبل ظهر اليوم، وفدا من "الوكالة الدولية لحقوق الانسان" برئاسة علي سويدان وعضو اللجنة القانونية في الوكالة عادل حاموش.

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وبحسب بيان للوفد، تم البحث في أفق التعاون في المجالات الحقوقية والتوعية المجتمعية، لتعزيز مفهوم حقوق الانسان وماهية الضوابط التي ترعى هذه الحقوق لان اي مجتمع لا يقوم الا باحترام حقوق الانسان وحرية التعبير والحق في الحياة وحرية الاخرين.



وتم خلال اللقاء أيضا، "عرض للأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية وضرورة الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية من أجل فرملة الانهيار المتسارع في لبنان كون رئيس الجمهورية هو العمود الأساسي لعودة انتظام الحياة السياسية".



كما تم التأكيد على "ضرورة تكاتف وتضافر جميع الجهود لتعزيز وتمتين الساحة اللبنانية وتحصينها قدر المستطاع وايجاد حلول اقتصادية تساهم في صمود المواطن، وبخاصة ان الازمة الاقتصادية، هي أزمة عالمية وضرور تعزيز الانتاج في الاقتصاد الوطني، لانه حتى ولو بدأ استخراج النفط، لن يكون هناك تحسن ملحوظ الا بتعزيز الانتاج وضرورة حل قضية النازحين السوريين وتأمين عودتهم الآمنة والطوعية وفقا لمقررات الحكومة اللبنانية وخصوصا وان اغلب المناطق في سورية اصبحت آمنة". (الوكالة الوطنية)