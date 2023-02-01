بيان لمعهد البحوث الصناعية... ماذا في تفاصيله؟

"أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني 2023
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البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد
2.367 بيان جمركي
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البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)
27
بيان جمركي
-
البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة
665
بيان جمركي
-
البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)
442
بيان جمركي
-
البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة
1.233
بيان جمركي
-
البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه
1.429
بيان جمركي
-
البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:
62
بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، مسحوق جلي (1)، مستحضرات تجميل (4)، أجهزة طاقة (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (42)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات(1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية(9).
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
-
البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح
56 بيان جمركي
-
البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:
6 بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
سائل جلي - تلوث جرثومي ومادة فعالة أقل من الحد الأدنى – 1928 قطعة - مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة الملح 40.6% ونسبة المواد الفعالة 3.8% – 26055 كغ - تركيا – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المواد الفعالة 3.2% – 14833 كغ - مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل- نسبة الملح 17.2% ونسبة المواد الفعالة 6.3% – 13500 كغ - مصر – مرفأ بيروت/زيت هيدروليك نسبة الرغوة 540 بدل 150 -3168 كغ -تركيا – مرفأ بيروت/عصارات كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 20 قطعة – الإمارات العربية المتحدة – مطار بيروت".