بيان لمعهد البحوث الصناعية... ماذا في تفاصيله؟

صدر عن معهد البحوث الصناعية البيان التالي:

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"أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني 2023البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد2.367 بيان جمركيالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)27بيان جمركيالبيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة665بيان جمركيالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)442بيان جمركيالبيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة1.233بيان جمركيالبيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه1.429بيان جمركيالبيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:62بيان جمركيوتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، مسحوق جلي (1)، مستحضرات تجميل (4)، أجهزة طاقة (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (42)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات(1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية(9).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتجأو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح56 بيان جمركيالبيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:6 بيان جمركيوهي مفصّلة على الشكل التالي:سائل جلي - تلوث جرثومي ومادة فعالة أقل من الحد الأدنى – 1928 قطعة - مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة الملح 40.6% ونسبة المواد الفعالة 3.8% – 26055 كغ - تركيا – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المواد الفعالة 3.2% – 14833 كغ - مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل- نسبة الملح 17.2% ونسبة المواد الفعالة 6.3% – 13500 كغ - مصر – مرفأ بيروت/زيت هيدروليك نسبة الرغوة 540 بدل 150 -3168 كغ -تركيا – مرفأ بيروت/عصارات كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 20 قطعة – الإمارات العربية المتحدة – مطار بيروت".