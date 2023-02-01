Advertisement

لبنان

بيان لمعهد البحوث الصناعية... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1034408-638108607816396515.jpg
Doc-P-1034408-638108607816396515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن معهد البحوث الصناعية البيان التالي:
"أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني 2023

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.367 بيان جمركي
Advertisement
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 27 بيان جمركي
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 665 بيان جمركي
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 442 بيان جمركي
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.233 بيان جمركي
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.429 بيان جمركي
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 62 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، مسحوق جلي (1)، مستحضرات تجميل (4)، أجهزة طاقة (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (42)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات(1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية(9).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 56   بيان جمركي
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 6     بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:

سائل جلي - تلوث جرثومي ومادة فعالة أقل من الحد الأدنى – 1928 قطعة - مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة الملح 40.6% ونسبة المواد الفعالة 3.8% – 26055 كغ - تركيا – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المواد الفعالة 3.2% – 14833 كغ - مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل- نسبة الملح 17.2% ونسبة المواد الفعالة 6.3% – 13500 كغ - مصر – مرفأ بيروت/زيت هيدروليك نسبة الرغوة 540 بدل 150 -3168 كغ  -تركيا – مرفأ بيروت/عصارات كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 20 قطعة – الإمارات العربية المتحدة – مطار بيروت".
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:10 | 2023-02-01
04:30 | 2023-02-01
06:30 | 2023-02-01
04:00 | 2023-02-01
09:59 | 2023-02-01
09:54 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website