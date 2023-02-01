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لبنان

محلات صرافة تُغلق أبوابها... ما السبب؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 08:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ محلات صرافة عديدة أغلقت أبوابها في طرابلس، بعدما قامت القوى الأمنيّة بتوقيف أحد الصرافين غير الشرعيين في المدينة.
 
 
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صراف

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