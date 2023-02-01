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لبنان

إرتفاع بأسعار البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 09:07
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أصدرت وزارة الطاقة جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 78 ألف ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 79 ألف ليرة لبنانيّة، أمّا المازوت فارتفع 79 ألف ليرة لبنانيّة، والغاز 49 ألف ليرة لبنانيّة.
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وقد أصبحت أسعار المحروقات على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1160000 ليرة لبنانيّة (+78000)

بنزين 98 أوكتان: 1186000 ليرة لبنانيّة (+79000)

المازوت:  1197000 ليرة لبنانيّة (+79000)

الغاز: 734000 ليرة لبنانيّة (+49000)
 

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