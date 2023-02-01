إرتفاع بأسعار البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

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أصدرت وزارة الطاقة جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 78 ألف ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 79 ألف ليرة لبنانيّة، أمّا المازوت فارتفع 79 ألف ليرة لبنانيّة، والغاز 49 ألف ليرة لبنانيّة.وقد أصبحت أسعار المحروقات على الشكل التالي: