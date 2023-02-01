Advertisement

لبنان

عثمان استقبل نادي "ليونز بيت مري متروبوليتان"

Lebanon 24
01-02-2023 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1034434-638108660314237982.jpg
Doc-P-1034434-638108660314237982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر 31-1-2023، في مكتبه بثكنة المقر العام، وفداً من نادي "ليونز بيت مري متروبوليتان" ضمّ السّادة داني جدعون، وانطوانيت شوفاني، فادي غانم، وميشال حسون، والسيّدة فاتن الشوفاني ممثلة عن شركة Promopharm، بحضور رئيس الإدارة المركزية في قوى الأمن الدّاخلي بالوكالة العميد حسين خشفة والمساعد الأوّل لرئيس مصلحة الصّحّة العقيد إدوار حدّاد ورئيسة الصيدلية المركزية النقيب هدى أيّوب.
Advertisement

وقدّم النّادي بمساهمة من الشركة المذكورة هبة إلى مؤسّسة قوى الأمن، عبارة عن كميّة من الأدوية للأمراض المزمنة.

وقد شكر اللواء عثمان الوفد وممثلّة الشركة على هذه التقدمة، لا سيّما وأنّها تأتي في ظلّ ظروف اقتصادية وماليّة صعبة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-02-01
13:11 | 2023-02-01
13:08 | 2023-02-01
13:00 | 2023-02-01
12:51 | 2023-02-01
12:40 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website