عثمان استقبل نادي "ليونز بيت مري متروبوليتان"

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر 31-1-2023، في مكتبه بثكنة المقر العام، وفداً من نادي "ليونز بيت مري متروبوليتان" ضمّ السّادة داني جدعون، وانطوانيت شوفاني، فادي غانم، وميشال حسون، والسيّدة فاتن الشوفاني ممثلة عن شركة Promopharm، بحضور رئيس الإدارة المركزية في قوى الأمن الدّاخلي بالوكالة العميد حسين خشفة والمساعد الأوّل لرئيس مصلحة الصّحّة العقيد إدوار حدّاد ورئيسة الصيدلية المركزية النقيب هدى أيّوب.

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وقدّم النّادي بمساهمة من الشركة المذكورة هبة إلى مؤسّسة قوى الأمن، عبارة عن كميّة من الأدوية للأمراض المزمنة.



وقد شكر اللواء عثمان الوفد وممثلّة الشركة على هذه التقدمة، لا سيّما وأنّها تأتي في ظلّ ظروف اقتصادية وماليّة صعبة.