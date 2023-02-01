بعد إرتفاع الدولار... كم أصبح سعر الترابة؟

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اصدرت وزارة الصناعة بياناً "حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بأربعة ملايين وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الأربعاء ۲۰۲۳/۲/۱ ولغاية الثلاثاء ۲۰۲۳/۲/۷ ضمناً. لا يشمل السعر أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً".