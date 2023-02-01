قائد الجيش استقبل النائب الجميل ووفدا من المنظمة الدولية للهجرة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.

كما استقبل وفداً من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة مديرها الإقليمي عثمان البليسي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.