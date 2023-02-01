بدء القمة الروحية المسيحية الكاثوليكية - الأرثوذكسية في بكركي

بدأت القمة الروحية المسيحية الكاثوليكية - الأرثوذكسية في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ومشاركة رؤساء وممثلين عن الكنيستين. (الوكالة الوطنية)

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