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لبنان
بدء القمة الروحية المسيحية الكاثوليكية - الأرثوذكسية في بكركي
Lebanon 24
01-02-2023
|
09:54
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بدأت القمة الروحية المسيحية الكاثوليكية - الأرثوذكسية في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ومشاركة رؤساء وممثلين عن الكنيستين. (الوكالة الوطنية)
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