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لبنان
الجيش يوقف 4 أشخاص في البقاع (صور)
Lebanon 24
01-02-2023
|
10:12
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 1 / 2 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العاصي – الهرمل المواطن (ج.ح.) لمحاولته الدخول خلسة إلى الأراضي السورية بهدف المغادرة بعدها إلى الأراضي التركية حسب اعترافه، ولوجود عدة مذكرات توقيف في حقه بجرائم السرقة والاحتيال والتزوير وفرض الخوات، ولقيامه في تواريخ سابقة باستئجار سيارات ثمّ بيعها في بلدة بريتال.
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كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة مشاريع القاع، المواطنين (ح.ف.) و(م.ك.) و(س.ا.) لتأليفهم مع آخرين عصابة ترتكب أعمال سرقة في المنطقة عينها ومحيطها، وكانوا قد سرقوا بتاريخ 28/1/2023 كمية من الذهب ومبلغاً مالياً من أحد المنازل.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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