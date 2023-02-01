"الجبهة المسيحية": خطورة ملف النازحين تتضاعف

شكرت "الجبهة المسيحية"، "كل الذين تضامنوا مع قضية امينها العام ابراهيم مراد وعلى رأسهم الجبهة السيادية بجميع أعضائها ومنسقها العام كميل جوزف شمعون والأحزاب والشخصيات المنضوية".

كما شكرت في بيان "حزب الكتائب وكل الفاعليات المشاركة في اللقاء التضامني".

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وحذرت الجبهة "اللبنانيين من تفاقم الخطر الناتج عن ملف اللاجئين السوريين الذين فقدوا هذه الصفة قانوناً واصبحوا بمثابة مهاجرين، خاصة أن الخطورة تتضاعف عبر اصرار المجتمع الدولي على دمجهم بالمجتمع اللبناني عبر المدارس والفعاليات الاجتماعية الأخرى، كما وإصراره على ربط المساعدات والمساهمات الدولية لهم بهذا الدمج. مع التذكير أن المجتمع الدولي أصبح مدينا للبنان بما يقارب الأربعين مليار دولار أميركي كان من المفترض أن تصل كمساهمات في الأعباء التي يتحملها لبنان واللبنانيين تجاه هؤلاء".

وأكدت أنها "تتابع هذا الملف بحذر شديد مع المعنيين ومع كافة القوى الفاعلة في الساحة السياسية من أجل درء الإنفجار الإجتماعي وربما الأمني الذي قد ينتج جراء هذا الملف"، داعية "اللبنانيين الى التكاتف والتضامن في مواجهة هذه الأخطار".

وأعلنت الجبهة "إطلاق اللجنة الإنمائية المؤلفة من فريق تقني يُعنى بالمساعدة الفنية والعملانية بمشاريع إنمائية في المناطق من أجل مساعدة الأهالي على تأمين العيش الكريم وتحسين مستوى الحياة في قراهم وبلداتهم بهدف الحد من النزوح".