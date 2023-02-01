بوشكيان وياسين عمما ثقافة الفرز في محطات الوقود

افتتح وزيرا الصناعة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وناصر ياسين ورئيس شركة IPT طوني عيسى فرعا جديدا لـDRIVE THROW، الذي أسّسته "إدارة نفايات لبنان" LWM في محطة للشركة في الدكوانة.

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ويهدف هذا المركز إلى تحفيز الأشخاص على فرز المخلفات الصلبة والكرتونية والبلاستيكية والزجاجية من المصدر.





وقال بوشكيان: "إن تعاون IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان LWM برئاسة بيار بعقليني هو مشروع نثني عليه، يصب في إطار التوعية المجتمعية على المحافظة على البيئة السليمة وتطبيق مبدأ فرز المخلفات في محطات الوقود".

وتابع: "وها نحن نشاهد اليوم مثالا مشجعا عن مدى تطوير الشركات المستوردة للنفط الخدمات المتعددة التي تؤديها في نقاط البيع، فأصبح التنافس في ما بينها قويا على جذب الزبائن في بيئة محترمة لمواصفات السلامة العامة في الدرجة الأولى".



وأضاف: "أما بالنسبة إلى LWM فسبق لوزارة الصناعة أن تعاونت معها، ووضعت سلال متعددة الألوان للمهملات، كل لون محدد، إما للكرتون أو الزجاج أو البلاستيك".

واعتبر بوشكيان أن "هذه المبادرات رائدة في التضامن والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعاون ثابت وايجابي ومتواصل مع معالي وزير البيئة ووزارة البيئة بهدف خدمة المجتمع والمواطن.





وتابع: "أهنئ أصحاب المشروع، وكلي امل بأن لا خوف على لبنان ومستقبله طالما أن أبناءه مصممون على البقاء والإنتاج وتحدي الصعوبات". (الوكالة الوطنية)