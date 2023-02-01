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لبنان

قائد القوات البحرية وقع مع MARSATI بروتوكول تعاون أكاديمي

Lebanon 24
01-02-2023 | 10:50
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أعلن الجيش عبر "تويتر" أن "قائد القوات البحرية وقع مع مدير معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا MARSATI بروتوكول تعاون أكاديميا في مجالي التدريب وتبادل الخبرات".
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