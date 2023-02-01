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لبنان

المرتضى بحث مع وفد من أساتذة الكونسرفتوار في الشؤون العامة

Lebanon 24
01-02-2023 | 11:15
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إلتقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، وفداً من أساتذة الكونسرفتوار الوطني ورابطة الأساتذة في المعهد، حيث جرى التداول في عدد من الشؤون العامة وأمور مرتبطة بالكونسرفتوار.
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وتم التوافق على "وجوب ان تسود الإيجابية وروح التعاون لما فيه خير الاساتذة والمعلمين ومؤسسة الكونسرفاتوار في هذه المرحلة العصبية التي يمر فيها لبنان".
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