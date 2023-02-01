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لبنان

سوري كان يحضر لاعمال تخريبية في لبنان... هذا ما قام به في الجنوب مقابل مبالغ مالية

Lebanon 24
01-02-2023 | 11:43
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، السوري (م.د.) لتصويره عدة أماكن منها مصنع في إحدى القرى الجنوبية وشارع في مدينة صيدا تحضيراً للقيام بأعمال تخريبية، وذلك بتكليف من مشغّل خارج لبنان. وكان المشغّل قد أرسل للموقوف مبالغ مالية عبر مكتب لتحويل الأموال.
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