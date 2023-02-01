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لبنان

حادث مروع في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-02-2023 | 11:46
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أصيب 3 أشخاص برضوض وجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث سير في محلة البياض، على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس.

 
وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف إثنين منهم ميدانيا، بينما نقل الأخير إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
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الضنية

طرابلس

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