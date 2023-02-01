حادث مروع في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل

أصيب 3 أشخاص برضوض وجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث سير في محلة البياض، على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس.





وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف إثنين منهم ميدانيا، بينما نقل الأخير إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

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