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لبنان

المرتضى: طرابلس من اغنى المدن الموجودة على حوض البحر المتوسط

Lebanon 24
01-02-2023 | 11:58
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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين يرافقه المهندس سعيد الحلاّب، وجرى التداول في شؤون مرتبطة بعملية ترميم قصر نوفل التي تمّت مؤخّراً بجهد من البلدية وفي واقع الابنية التراثية لا سيما في محيط هذا القصر، كما شكراه على الجهود التي قامت بها وزارة الثقافة والتي أثمرت إدراج "معرض رشيد كرامي الدولي" على لائحة التراث العالمي وفي الخطوات اللازم القيام بها لتفعيل هذا المعلم المميّز.
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كذلك، تم التداول في الخطوات الممهدة للبدء في التحضير لإستقبال فعالية "طرابلس عاصمة للثقافة العربية" للعام 2024، كما في سبل تفعيل المعالم الثقافية الموجودة في طرابلس ومنها القلعة وحمام عز الدين وخان العسكر.


وأكد المرتضى أن "طرابلس من أغنى المدن الموجودة على حوض البحر المتوسط".
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