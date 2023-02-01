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لبنان

هل يتم تأجيل إجتماع باريس؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 12:09
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افادت مصادر ديبلوماسية لـ"لبنان 24" ان اجتماع باريس والمقرر أن يضم ممثلين عن كل من فرنسا، الولايات المتحدة والسعودية وقطر، ربما سيتأخر عقده عن الموعد الذي كان محددا له في السادس من شباط الحالي. 
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واشار المصدر "الى ان اتصالات ديبلوماسية مكثفة تجري بين الدول المعنية في شأن الاجتماع وجدول اعماله وما يمكن ان يسفر عنه، لكن معطيات طارئة ربما تحتم تأجيل الاجتماع".

لبنان

خاص

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