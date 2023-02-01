هل يتم تأجيل إجتماع باريس؟

افادت مصادر ديبلوماسية لـ"لبنان 24" ان اجتماع باريس والمقرر أن يضم ممثلين عن كل من فرنسا، الولايات المتحدة والسعودية وقطر، ربما سيتأخر عقده عن الموعد الذي كان محددا له في السادس من شباط الحالي.

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واشار المصدر "الى ان اتصالات ديبلوماسية مكثفة تجري بين الدول المعنية في شأن الاجتماع وجدول اعماله وما يمكن ان يسفر عنه، لكن معطيات طارئة ربما تحتم تأجيل الاجتماع".