رؤساء الطوائف المسيحية: نطالب المجلس النيابي الاسراع في القيام بواجبه الوطني



طالب رؤساء الطوائف المسيحية المجلس النيابي الاسراع في القيام بواجبه الوطني لانتخاب رئيس، وحثوا البطريرك الراعي إلى دعوة النواب المسيحيين للاجتماع في بكركي.

وكانت عُقدت القمة الروحية المسيحية في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة رؤساء وممثلين عن الكنيستين الكاثوليكية والارثوذكسية.

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وعبر رؤساء الطوائف المسيحية عن قلقهم العميق "تجاه الأزمة الإقتصادية التي تواجه لبنان" وأعلنوا عن "تضامنهم مع شعبهم".

كما طالبوا "المسؤولين في الدولة بإيجاد حلول للأزمات الراهنة التي تؤدي إلى هجرة أبنائنا".

وحثّ المجتمعون البطريرك الراعي إلى دعوة النواب المسيحيين للإجتماع في بكركي، معتبرين أن "الشغور غير مقبول ومخالف لجوهر الدستور وإنتخاب رئيس للجمهورية يعني الإلتزام بانتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة".

واعتبروا أن "انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب جميع اللبنانيين ولا يحق لأحد أن يجاذف في مصير الوطن"، وطالبوا "المجلس النيابي الاسراع في القيام بواجبه الوطني لإنتخاب رئيس".