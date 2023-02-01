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لبنان

المكاري نعى عمر قدور: مَن مثله لا يُنسى

Lebanon 24
01-02-2023 | 12:51
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غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر "تويتر"، كتب: "‏المصور المندفع في تلفزيون لبنان عمر قدور، لم تتمكن منه الأزمنة الصعبة ولا نالت من عزمه الظروف المأزومة، أسكتته جلطة دماغية فأطفأت عدسته البراقة، ليبقى ذكره مؤبدا بين زملائه وعارفيه ومحبيه الكثر. مَن مِثل عمر لا يُنسى".
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