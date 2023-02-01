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لبنان
الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء
Lebanon 24
01-02-2023
|
13:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 63000 و63500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصرا، تسعيرة تتراوح ما بين 61800 و62200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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وعلى مستوى سعر دولار صيرفة، أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 25 مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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