الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء

Advertisement

وعلى مستوى سعر دولار صيرفة، أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 25 مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصرا، تسعيرة تتراوح ما بين 61800 و62200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.