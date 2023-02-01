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لبنان

هذا ما نقله بو صعب عن الاسم المفضل لرئاسة الجمهورية اللبنانية في اميركا

Lebanon 24
01-02-2023 | 14:00
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قال نائب رئيس مجلس النواب، النائب الياس بو صعب الذي شارك في جولة الوفد النيابي اللبناني الى واشنطن إنّ موضوع رئاسة الجمهورية يجب أن يُحل في لبنان وعن طريق الحوار.
واشار بو صعب في حديث لـ"lbci" الى أنّه "في الولايات المتحدة الاميركية لا يوجد اسم مفضل للرئاسة، وكان واضح هذا الامر في اللقاءات التي عقدناها، ولم يقولون انهم داعمون لقائد الجيش جوزيف عون ولم يقولون انه هناك اعتراض على اسم اي شخصية".
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من جهته، قال النائب نعمة افرام الذي شارك في الجولة اضافة الى النائب ياسين ياسين: "هناك تصور في ان يكون رئيس الجمهوية وكل فريق العمل ملتزم بالاصلاحات المطلوبة. وسياسيا ما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا ويجب ان نلتقي في هذه المساحة". 
 
وذكرت الـ"lbci" أنّه "من داخل البيت الأبيض، تعويل على انتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل العمل الحكومي، وهو ما شددت عليه نادين زعتر مديرة مكتب لبنان والأردن في مجلس الأمن القومي بعد لقائها النواب الياس بو صعب، نعمه افرام وياسين ياسين".
 
 
المصدر: lbc
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