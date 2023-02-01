Advertisement

لبنان

بدءًا من الأسبوع المقبل التسعير بالدولار في السوبرماركت... هل تتأثر هذه الأصناف؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1034533-638108821188168029.jpg
Doc-P-1034533-638108821188168029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نتيجة تلاعب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، هناك اتجاه لتغيير آلية تسعير السلع في السوبرماركات. فهل يصبح التسعير بالدولار؟ 
 
ففي الأروقة والاجتماعات المغلقة يتم دراسة قرار يسمح للسوبرماركت بعرض أسعار السلع بالدولار والتطبيق بدءاً من الأسبوع المقبل، ويبقى الخيار للمواطن بدفع فاتورته بالدولار أو بالعملة المحلية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وستلتزم السوبرماركت بإبراز المجموع بالليرة والدولار، بحسب تقرير للـ"ال بي سي".
Advertisement
 
أما في ما يتعلق بنسبة الضريبة على القيمة المضافة، فهي لن تتغير ولن تتأثر، لأنه وبحسب وزارة المال فإن الضريبة تُدفع للدولة على مجموع حساب الفاتورة بالليرة اللبنانية.
 
وفي هذا السياق، قال نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـ"أل بي سي": "نحن نقبض الـ11% من المبيعات الخاضعة للضريبة، وبالتالي فإن الخزينة تحصل على كامل قيمة الضريبة على القيمة المضافة من دون احتساب أسعار مختلفة لسعر الصرف".
 
والجدير بالذكر، أن العديد من الأصناف لن تتأثر بهذا القرار ولن يتم بيعها بالدولار من الخضار والفاكهة والخبز. (أل بي سي)
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-02-01
15:37 | 2023-02-01
15:10 | 2023-02-01
14:44 | 2023-02-01
14:39 | 2023-02-01
14:27 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website