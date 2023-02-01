بدءًا من الأسبوع المقبل التسعير بالدولار في السوبرماركت... هل تتأثر هذه الأصناف؟

نتيجة تلاعب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، هناك اتجاه لتغيير آلية تسعير السلع في السوبرماركات. فهل يصبح التسعير بالدولار؟

ففي الأروقة والاجتماعات المغلقة يتم دراسة قرار يسمح للسوبرماركت بعرض أسعار السلع بالدولار والتطبيق بدءاً من الأسبوع المقبل، ويبقى الخيار للمواطن بدفع فاتورته بالدولار أو بالعملة المحلية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وستلتزم السوبرماركت بإبراز المجموع بالليرة والدولار، بحسب تقرير للـ"ال بي سي".

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أما في ما يتعلق بنسبة الضريبة على القيمة المضافة، فهي لن تتغير ولن تتأثر، لأنه وبحسب وزارة المال فإن الضريبة تُدفع للدولة على مجموع حساب الفاتورة بالليرة اللبنانية.

وفي هذا السياق، قال نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـ"أل بي سي": "نحن نقبض الـ11% من المبيعات الخاضعة للضريبة، وبالتالي فإن الخزينة تحصل على كامل قيمة الضريبة على القيمة المضافة من دون احتساب أسعار مختلفة لسعر الصرف".

والجدير بالذكر، أن العديد من الأصناف لن تتأثر بهذا القرار ولن يتم بيعها بالدولار من الخضار والفاكهة والخبز. (أل بي سي)