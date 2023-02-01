Advertisement

لبنان

بشأن مخطط إنشاء ثلاثة معامل جديدة للكهرباء.. هذا ما كشفه نحاس

Lebanon 24
01-02-2023 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1034541-638108853002162568.jpg
Doc-P-1034541-638108853002162568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإقتصادي نقولا نحاس أن البدء في تقدم المخطط النهائي لشركة كهرباء فرنسا في ما يتعلق بإنشاء ثلاثة معامل جديدة للكهرباء سيكون بعد أسبوعين بهدف تأمين نحو 12 ساعة من الكهرباء بعد حوالي سنتين. 
Advertisement
 
وفي حديث للجديد، قال نحاس: "مجلس الوزراء السابق كلّف وزير الطاقة حينها التفاوض مع شركة كهرباء فرنسا بصفتها مستشارة لإنشاء ثلاثة معامل جديدة، معمل في الزهراني وآخر في دير عمار أما الثالث ففي الشمال ويرجّح أن تكون في سلعاتا". 
 
وتابع نحاس: "قدمت شركة كهرباء فرنسا عروضاً عديدة ولكن لم تُقر. أولاً، إنشاء 830 ميغاواط في دير عمار، 830 ميغاواط في الزهراني ودراسة الموقع الأفضل في شمال لبنان لإنشاء مصنع بـ830 ميغاواط".
 
وأضاف: "هناك حوالي 1800 أو 2200 ميغاواط وهي قدرة لبنان الإنتاجية، أما المطلوب في لبنان فيصل إلى 3000 ميغاواط. وهذا من شأنه أن يؤمن 12 ساعة من التغذية".
 
وقال نحاس: "الدراسة ستشمل ثلاثة أمور: وضع دفتر الشروط، إطلاق المناقصة ودراسة نتائج المناقصة". 
 
وبحسب نحاس، "يصر مجلس الوزراء على أن يقوم بهذا المشروع عليه أن يقوم بعملية التشغيل وتأمين الفيول وتأمين التمويل". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-02-01
15:37 | 2023-02-01
15:10 | 2023-02-01
14:44 | 2023-02-01
14:39 | 2023-02-01
14:00 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website