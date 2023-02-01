بشأن مخطط إنشاء ثلاثة معامل جديدة للكهرباء.. هذا ما كشفه نحاس

أكد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإقتصادي نقولا نحاس أن البدء في تقدم المخطط النهائي لشركة كهرباء فرنسا في ما يتعلق بإنشاء ثلاثة معامل جديدة للكهرباء سيكون بعد أسبوعين بهدف تأمين نحو 12 ساعة من الكهرباء بعد حوالي سنتين.

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وفي حديث للجديد، قال نحاس: "مجلس الوزراء السابق كلّف وزير الطاقة حينها التفاوض مع شركة كهرباء فرنسا بصفتها مستشارة لإنشاء ثلاثة معامل جديدة، معمل في الزهراني وآخر في دير عمار أما الثالث ففي الشمال ويرجّح أن تكون في سلعاتا".

وتابع نحاس: "قدمت شركة كهرباء فرنسا عروضاً عديدة ولكن لم تُقر. أولاً، إنشاء 830 ميغاواط في دير عمار، 830 ميغاواط في الزهراني ودراسة الموقع الأفضل في شمال لبنان لإنشاء مصنع بـ830 ميغاواط".

وأضاف: "هناك حوالي 1800 أو 2200 ميغاواط وهي قدرة لبنان الإنتاجية، أما المطلوب في لبنان فيصل إلى 3000 ميغاواط. وهذا من شأنه أن يؤمن 12 ساعة من التغذية".

وقال نحاس: "الدراسة ستشمل ثلاثة أمور: وضع دفتر الشروط، إطلاق المناقصة ودراسة نتائج المناقصة".

وبحسب نحاس، "يصر مجلس الوزراء على أن يقوم بهذا المشروع عليه أن يقوم بعملية التشغيل وتأمين الفيول وتأمين التمويل".