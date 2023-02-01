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لبنان

لبنان يتحضّر لإطلاق "أكبر كتاب في العالم".. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 15:37
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إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، رئيس مجموعة "ليبابيديا" الثقافية فادي سعد وجرى التداول في موضوع المجلة الثقافية التي تصدرها الوزارة، كما تم الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ومجموعة "ليبا بيديا" الثقافية في الأيام المقبلة.
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أيضاً، تم الاتفاق على برنامج المؤتمر الصحافي الذي تقرر عقده بتاريخ 10 شباط 2023 برعاية وزير الثقافة، لإطلاق مشروع "أكبر كتاب في العالم" من حيث الحجم والوزن وعدد الصفحات، والذي يندرج ضمن فعاليات مهرجان بيروت عاصمة الإعلام العربي – 2023.

 
وأثنى المرتضى على "هذه المبادرة وعلى الجهود المبذولة لإنجاز هذا العمل"، مبدياً "كل الدعم لإستكمال التحضيرات اللازمة لإطلاق هذا المشروع الذي من شأنه أن يساهم في دعم وتطوير الجسم الثقافي اللبناني بكافة جوانبه".
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