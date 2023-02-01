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لبنان

حزب بارز يتحفّظ على حسم خيارات الرئاسة الأولى

Lebanon 24
01-02-2023 | 19:00
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ما يزال حزب بارز يتحفّظ على حسم خيارات الرئاسة الأولى، قبل التفاهم مع حليف، أو تركه يحسم هو قبله، منعاً للإحراج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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