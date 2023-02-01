تصريحات فضحت المزاعم

قال دبلوماسي عربي في مجلس خاص، ان تصريحات المسؤول الفرنسي عن المساعدات للبنان فضحت المزاعم الاميركية حول مساعدة لبنان في قطاع الكهرباء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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