14
o
بيروت
17
o
طرابلس
4
o
صور
14
o
جبيل
0
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تقرير جديد لدوكان وفرنسا "لرئيس مع إصلاحات"
Lebanon 24
01-02-2023
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في"الديار": علم أن المسؤول الإقتصادي ومنسّق أموال مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، الذي سيصل في الساعات القليلة المقبلة إلى لبنان، أعدّ تقريراً حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي اللبناني، وسيكون على قدر كبير من الأهمية، وينقل أنه يحمّل المنظومة السياسية بفعل ارتكاباتها مسؤولية هذا الإنهيار، وهو الذي يشارك في الصندوق الإستثماري الفرنسي، وكل ما يتصل بدعم لبنان بصلة، وعليه، تلفت المصادر المواكبة لزيارة دوكان وأهدافها، بأنها غير بعيدة عن الإستحقاق الرئاسي، ولا سيما أنه إلى جانب السفير باتريك دوريل، من أبرز مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملمّين في الوقت عينه بالوضع اللبناني، وسيشاركان في "اللقاء الخماسي" الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية.
Advertisement
من هنا، فإن الموضوع الرئاسي بات على صلة وثيقة بالإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والمالي، بحيث ينقل أن الفرنسيين يعتبرون أن أي رئيس لبناني سينتخبه المجلس النيابي، يجب أن يلتزم بتشكيل حكومة إصلاحية، ويكون هناك دور متلازم بين الحكومة والرئيس الجديد على الشروع بالإصلاحات، وعدم الخضوع للسياسيين الذين خربوا هذا البلد، وإلاّ من الطبيعي لن يكون هناك أي دعم من الدول المانحة، أو الإفراج عن أموال "سيدر"، وهذا ما سبق للسفير دوكان أن أشار إليه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان منذ بضعة أشهر.
لذا، ترى المصادر نفسها، أن المجتمع الدولي، وتحديداً فرنسا والدول المعنية بالملف اللبناني، يصرّون على التوافق مع من سيكون رئيساً للبنان قبل إنتخابه، في إطار الإتصالات والمشاورات أو الشروط التي سيتم وضعها على من سيتولى إدارة شؤون لبنان، وهذا ما يحمله معه السفير دوكان، بعدما وصلت باريس والدول المانحة إلى ضرورة أن يكون هناك إصلاحات تلتزم بها الحكومة الجديدة في لبنان، بعدما تحولت الدولة ومؤسّساتها ومرافقها إلى سلة مثقوبة، وهذا ما أدى إلى الإنهيار الذي جعل لبنان من الدول المفلسة والغارقة في الفساد. لذلك، تابعت المصادر المواكبة، أن التداول يجري بكل هذه المسائل، وهي من العناوين الأساسية التي يجري العمل عليها، لإعادة إحياء الدولة اللبنانية بصيغة وعقلية مغايرة للعهود والحكومات السابقة، وإبعاد السياسيين الفاسدين عن أي مراكز حكومية، خصوصاً من حامت حولهم شبهات، وباتوا معروفين في الإعلام وعند جميع اللبنانيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
12:20 | 2023-02-01
01/02/2023 12:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء
Lebanon 24
الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء
13:40 | 2023-02-01
01/02/2023 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-02-01
01/02/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. لا "صيرفة" لهؤلاء!
Lebanon 24
اليوم.. لا "صيرفة" لهؤلاء!
03:45 | 2023-02-01
01/02/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط لحزب الله... ما تتركوا باسيل
Lebanon 24
جنبلاط لحزب الله... ما تتركوا باسيل
06:00 | 2023-02-01
01/02/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-02-02
"إشارات أمنيّة" تصلُ لبنان من 3 دول.. مُعطيات تكشف ما سيحدث فعلياً
02:59 | 2023-02-02
رفع الدعم عن أدوية الأمراض السرطانية... عبدالله: لن نتعاون أو نساوم
02:50 | 2023-02-02
"نائب "عوني" يغرّد: "عَم يحكوا أكتر من صَحّ"
02:45 | 2023-02-02
"إنقسام" في كتلة نيابية "صغيرة"
02:30 | 2023-02-02
"فرح" تودّعكم اليوم... شدّوا الأحزمة لطقس الـ"ويك آند"! (صور وفيديو)
02:19 | 2023-02-02
مأساة تهزّ زغرتا.. عنصر أمني "ينتحر"! (صور)
فيديو
تعرفوا إلى أكبر سجن في العالم.. رئيس من أصل فلسطيني أمر ببنائه في هذه الدولة (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى أكبر سجن في العالم.. رئيس من أصل فلسطيني أمر ببنائه في هذه الدولة (فيديو)
02:00 | 2023-02-02
02/02/2023 10:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له وتحليل دمها.. جوانا كركي: "مش فارقة معي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له وتحليل دمها.. جوانا كركي: "مش فارقة معي" (فيديو)
01:58 | 2023-02-02
02/02/2023 10:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
02/02/2023 10:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact