سالكة أو مقطوعة؟ هذه حال الطرقات مع اشتداد العاصفة

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مع اشتداد العاصفة، أشارت غرفة التحكم المروري الى ان طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.اما الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج فهي:عيناتا - الارزمعاصر الشوف - كفرياكفرذبيان - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكالهرمل - سير الضنيةالهرمل - اليمونةترشيش - زحلة