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لبنان

سالكة أو مقطوعة؟ هذه حال الطرقات مع اشتداد العاصفة

Lebanon 24
02-02-2023 | 00:43
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مع اشتداد العاصفة، أشارت غرفة التحكم المروري الى ان طريق  ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.
اما الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج فهي:
عيناتا - الارز
معاصر الشوف - كفريا
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كفرذبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سير الضنية
الهرمل - اليمونة
ترشيش - زحلة
 
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