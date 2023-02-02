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لبنان

ميقاتي يلتقي دوكان وإجتماع باريس في مهب التأجيل ..مجلس الوزراء رهن انجاز ملف الجامعة اللبنانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2023 | 01:00
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يتريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدعوة الى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء في انتظار استكمال اعداد الملفات المرتبطة بالجامعة اللبنانية ليتم وضع ملفي التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية معا.

وفي هذا السياق يجتمع رئيس الحكومة اليوم مع وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران. كما يلتقي وفدا من الاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة التقى امس لجنة موظفي مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث وطالبهم بالاستمرار في تسيير المرفق العام،حتى موعد جلسة مجلس الوزراء، باعتبار أن ملف الجامعة مدرج على جدول أعمال الجلسة، وسيصار إلى إيجاد حل للخدمات الفنية للمجمع وديمومة عمل الموظفين، بعدما كانت  شركة "دنش" للمقاولات والتجارة، الملتزمة عقد التشغيل والصيانة في المجمع، قررت  التوقف عن إسداء الخدمات لمنشآت المجمع، ابتداء من 31 كانون الثاني الماضي.

سياسيا يجتمع رئيس الحكومة عند العاشرة صباحا مع السفير بيار دوكان المكلّف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر واحد".

وتأتي زيارة دوكان الى بيروت، وفق جدول مواعيد لثلاثة أيام، في إطار جولة شملت ايضاً مصر والأردن.

وبالتزامن مع زيارة دوكان افادت مصادر ديبلوماسية لـ"لبنان 24" ان اجتماع باريس والمقرر أن يضم ممثلين عن كل من فرنسا، الولايات المتحدة والسعودية وقطر، ربما سيتأخر عقده عن الموعد الذي كان محددا له في السادس من شباط الحالي

واشار المصدر "الى ان اتصالات ديبلوماسية مكثفة تجري بين الدول المعنية في شأن الاجتماع وجدول اعماله وما يمكن ان يسفر عنه، لكن معطيات طارئة ربما تحتم تأجيل الاجتماع".

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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