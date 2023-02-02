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لبنان

أمرٌ "غير مُتوقع" رفع الدولار ليلاً.. ما هو؟!

خاص "لبنان 24" - صيدا

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Lebanon 24
02-02-2023 | 02:15
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أمس الأربعاء، وفور إصدار مصرف لبنان بيانه الذي أعلن فيه رفع سعر دولار "صيرفة" من 38 ألف ليرة إلى 42 ألفاً، سادت السّوق الموازية حركة "غير اعتيادية" تمثلت في تنسيق صرّافين في ما بينهم للدفع باتجاه رفع سعر الدّولار تدريجياً خلال فترة الليل مع إشاعة أجواءٍ تفيد بأنّ الإرتفاع الحالي "موقت".

وقال أحد الصرّافين في السوق لـ"لبنان24" إنّ "سبب صعود الدولار هو عدم وفرة المعروض من العملة عند الصرافين، وقد جرى تعليل الأمر بين مجموعة من الصرافين بسبب طارئ غير متوقّع وهو الأحوال الجويّة والعاصفة التي تضرب لبنان إضافة إلى سبب آخر وهو مواجهة قرار مصرف لبنان"، وأضاف: "أغلب المواطنين والموظفين تقاضوا الدولار عبر صيرفة على سعر 38 ألف ليرة لكنهم التزموا منازلهم بسبب تردي الأحوال الجوية. هنا، باتت الحركة في السوق ضعيفة جداً في حين أن عمليات البيع انحصرَت بالتجار الكبار الذين بدأوا بتكريس المضاربات أكثر فأكثر في السوق وذلك في إطار سعيهم لجنبي أرباحٍ إضافية وثانياً لتصوير أن التحكم بالسوق لن يكون إلا من قبلهم وليس من قبل مصرف لبنان".

وأوضح أنّ "توقف المصارف عن تسليف موظفي القطاع الخاص أحدث بلبلة في السوق"، وقال: "كل بلبلة على صعيد صيرفة ستعني خضّة جديدة في السوق، والأمور حتى الآن تحت المراقبة واتجاه الأسعارُ غير معروف في الوقت الراهن".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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