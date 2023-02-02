باسيل يغرّد... "مسار واعد"

غرد النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر": "ما صدر عن رؤساء الطوائف المسيحية في بكركي يخط مسارا واعدا ويفتح باب الحل للأزمة الرئاسية على قاعدة الشراكة والتوازن الوطني. هذا النداء الكياني كنا منذ الصيف الماضي وما زلنا أول الملبين له، وهو ما أكدته لغبطة البطريرك في زيارتي الاخيرة له، على امل ان يستجيب الجميع لهذه الدعوة".

ما صدر عن رؤساء الطوائف المسيحية في بكركي يخطّ مساراً واعداً ويفتح باب الحل للأزمة الرئاسية على قاعدة الشراكة والتوازن الوطني.هذا النداء الكياني كنا منذ الصيف الماضي وما زلنا أول الملبّين له و هو ما أكدته لغبطة البطريرك في زيارتي الاخيرة له، على امل ان يستجيب الجميع لهذه الدعوةGB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 1, 2023 Advertisement