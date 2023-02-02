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لبنان

"إنقسام" في كتلة نيابية "صغيرة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2023 | 02:45
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يبدو أنّ الانقسامات داخل الكتل النيابيّة لا تقتصر على التكتلات الكبرى التي يشهد بعضها خلافات عقيمة، إذ أنّ التباينات وصلت إلى الكُتل الصغيرة وتحديداً كتلة نواب صيدا - جزين التي تجمع النواب أسامة سعد، شربل مسعد وعبد الرحمن البزري.

 

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنّ الكتلة المذكورة تُعاني من إنقسامٍ حاد في وجهات النظر بين أعضائها بسبب رغبة مسعد والبزري التقارب مع الكتل السياسيّة والنيابية الأخرى، فيما يرفض سعد ذلك بشكل واضح.

 

وتقول المصادر إنّ هذا الخلاف لن يؤدي إلى انقسام الكتلة الصغيرة، لكن الاستحقاق الرئاسي قد يكون أحد عوامل الإنقسام، وبالتالي فإنه من المُمكن أن "تتفرّق" الأصوات في لحظة الانتخابات الرئاسيّة الفعلية، أي أن سعد قد يسيرُ بخيار رئاسي مختلفٍ عن الخيار الذي قد يختاره مسعد والبزري.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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