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لبنان

رقم قياسي لسعر البنزين اليوم.. هكذا سيُصبح بعد قليل!

Lebanon 24
02-02-2023 | 00:55
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كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إنّ "جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدر صباح اليوم الخميس".
 
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار أبو شقرا إلى أنّ الجدول سيلحظ ارتفاع سعر البنزين فوق المليون و 200 ألف ليرة لبنانية. 
 
 
 
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