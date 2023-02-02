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لبنان
رقم قياسي لسعر البنزين اليوم.. هكذا سيُصبح بعد قليل!
Lebanon 24
02-02-2023
|
00:55
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كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إنّ "جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدر صباح اليوم الخميس".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار أبو شقرا إلى أنّ الجدول سيلحظ ارتفاع سعر البنزين فوق المليون و 200 ألف ليرة لبنانية.
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