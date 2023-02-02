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لبنان

مأساة تهزّ زغرتا.. عنصر أمني "ينتحر"! (صور)

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:19
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أقدم الرقيب في أمن الدولة "ر.حدشتيني" على الإنتحار بواسطة  إطلاق النار على نفسه أمام حلات "كلارل" في زغرتا.
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ ابن حدشيت - قضاء بشري هو من سكان بلدة كرمسدة - قضاء زغرتا. 
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