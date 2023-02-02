مأساة تهزّ زغرتا.. عنصر أمني "ينتحر"! (صور)

أقدم الرقيب في أمن الدولة "ر.حدشتيني" على الإنتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه أمام حلات "كلارل" في زغرتا.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ ابن حدشيت - قضاء بشري هو من سكان بلدة كرمسدة - قضاء زغرتا.