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لبنان

أمرٌ طارئ عن "صيرفة" والرّواتب.. ماذا سيحدُث اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2023 | 03:15
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اعتباراً من يوم أمس، مُنِع موظفو القطاع الخاص من سحب رواتبهم من المصارف على أساس سعر دولار "صيرفة"، ما وضع هؤلاء أمام خيارٍ واحدٍ فقط وهو الحصول على أموالهم بالليرة اللبنانية.

وحالياً، فقد تبين أن المصارف تلقت خلال الساعات الماضية اتصالاتٍ كثيفة من موظفي القطاع الخاص للسؤال عن مدى إمكانية استعادة قدرتهم للاستفادة من "صيرفة"، فكانت الإجابة بأنه "لا قرارَ الآن وننتظر ما سيعلنه مصرف لبنان بهذا الخصوص".
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كذلك، علِمَ "لبنان24" من مصادر مصرفيّة، اليوم الخميس، أنّ "التطور  الجديد الذي حصل هو أن بعض المصارف أبلغَ زبائنه أنه اعتباراً من اليوم، لن تكون هناك سقوف حالياً على سحب الليرة اللبنانية من بعض الحسابات، أي أنه بإمكان موظف القطاع الخاص أن يستفيد من راتبهِ كاملاً بالليرة". 

وأضافت: "حالياً، الأمر يسيرُ على هذا الاتجاه، لكن هناك معطيات تفيد بأنّ الأمور قد تتبدل لاحقاً، ومن الممكن أن يصدر قرار جديد يقضي بمنح كوتا صيرفة مُجدداً لموظفي القطاع الخاص، إلا أن ذلك ليس محسوماً حتى الآن". 

ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ عدداً كبيراً من الموظفين في القطاع الخاص يترقّبُ أي قرار، ولهذا فإن نسبة كبيرة من هؤلاء أبقوا على رواتبهم ضمن حساباتهم المصرفية من دون التصرّف بها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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