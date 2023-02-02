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لبنان

"نائب "عوني" يغرّد: "عَم يحكوا أكتر من صَحّ"

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:50
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غرد النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر": "بكركي ورؤساء الطوائف المسيحية عَم يحكوا أكتر من صَحّ".
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