هل تلقّى جنبلاط جواباً من "الثنائي" بشأن مسعاه؟

Advertisement

رأى النائب بلال عبدالله أن الكلام عن فشل مسعى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في حلحلة الاستحقاق الرئاسي أمر مبالغ به معتبراً أن رئيس الحزب استطاع خلق كوة في جدار الاحتقان الحاصل بين الأطراف المعنيين في هذا الملف".عبدالله، وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أكد أن مساعي جنبلاط أحدثت خرقا كبيرا في مجال التواصل بين الفرقاء في اطار تحديد المعايير المطلوبة للرئيس المقبل وانتقلنا الى مرحلة الأسماء التي لا تشكل حساسية لدى الجميع.واكد عبدالله ان حتى الآن لم يتلق جنبلاط جوابا من الثنائي أمل حزب الله أو التيار الوطني الحر حول هذا المسعى مشددا على أن المهم تأمين النصاب لانتخاب رئيس توافقي من بين مجموعة أسماء ليس فقط قائد الجيش في جلسة انتخابية تعقد اليوم قبل الغد لأن الأوضاع ما عادت تحتمل أي تأخير.